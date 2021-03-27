Türkiye, Norveç ile zirve için karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma, Norveç hükümetinin Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle Malaga'ya alınmıştı. Ay-Yıldızlılar maçtan galip ayrılırsa, elemelerdeki en güçlü iki rakibini art arda yenerek büyük bir avantaj yakalayacak ve grupta liderlik koltuğuna oturacak.

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NORVEÇ İLE 10. KEZ

Milliler, bugünkü rakibi Norveç ile daha önce 9 kez karşılaştı; 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı; 11 gol atıp 15 gol yedi. Ay-Yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı; Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı.

TARİHİ İSTATİSTİK

Ay-Yıldızlılar toplamda 588. maçına çıkıyor. Milliler'in 587 maçta 223 galibiyeti, 140 beraberliği ve 224 yenilgisi var. Alınacak 3 puan, A Milli Takım'ın galibiyet-mağlubiyet sayısının eşitlenmesi anlamına geliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Norveç: Jarstein, Svensson, Ajer, Strandberg, Alessami, Midtsjö, Thorstvedt, Hauge, Elyounoussi, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Burak

İKİZ KULELERE DİKKAT

Erling Haaland, 110 milyon Euro'luk piyasa değeriyle halen dünyanın en önemli futbolcularından biri. Cebelitarık maçında rakip fileleri havalandıramayan ve ‘Fiyasko' başlıkları atılan 20 yaşındaki santrforun forvetteki partneri, 18 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth olacak. Savunmamız, 1.94 boyundaki bu iki forveti durdurmaya çalışacak.