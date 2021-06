UEFA’dan Allianz Arena’da gökkuşağı renklerine yasak!

UEFA, Çarşamba günü Almanya ile Macaristan arasında oynanacak EURO 2020 maçında Münih’teki Allianz Arena’nın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılması talebini reddetti.

Macaristan parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen LGBT karşıtı bir yasanın ardından, Münih belediye meclisi Allianz Arena’nın dışını gökkuşağı renkleriyle aydınlatmayı önerdi.

İnsan hakları grupları ve muhalefet partileri tarafından geniş çapta eleştirilen yasa, eşcinselliği ve cinsiyet değişimini teşvik ettiği düşünülen okul eğitimlerinin engellenmesini içeriyordu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan UEFA, “Irkçılık, homofobi, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık toplumlarımız üzerinde bir lekedir ve bugün oyunun karşılaştığı en büyük sorunlardan birini temsil etmektedir” denildi. Münih belediye meclisinin önerisini siyasi bulan UEFA, “Ancak UEFA, tüzüğü nedeniyle siyasi ve dini açıdan tarafsız bir kuruluştur. Bu özel talebin siyasi bağlamı göz önüne alındığında -Macaristan ulusal parlamentosu tarafından alınan karara yönelik bir mesaj- UEFA bu talebi reddetmektedir” ifadelerine yer verdi.

UEFA, Allianz Arena’nın Christopher Street Kurtuluş Günü olan 28 Haziran’da ya da Münih’teki Christopher Street haftası olan 3 Temmuz ile 9 Temmuz arasında gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasını önerdiğini belirtti. Christopher Street Kurtuluş Günü, 1969 Stonewall isyanlarını ve bir yıl sonra New York’ta gerçekleşen ve şimdilerde düzenlenen ilk eşcinsel onur yürüyüşü olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Macar haber ajansı MTI’a göre, Macaristan’ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, UEFA’nun kararını memnuniyetle karşılarken, Avrupalı futbol yöneticileri arasında sağduyunun hakim olduğunu dile getirdi. Ancak Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, “UEFA’nın Münih’te LGBT+ topluluğuyla saygı ve dayanışma için bir işaret koymamızı yasaklaması utanç verici” dedi.

Münih şehri, kararı protesto etmek için belediye binasını ve diğer bazı önemli yerleri gökkuşağı renklerinde aydınlatmayı planlarken, Almanya’daki Köln ve Hertha Berlin de dahil olmak üzere futbol kulüpleri Çarşamba günkü maçta statlarını gökkuşağı rengiyle aydınlatacaklarını açıkladı.

A signal for diversity

During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 22, 2021