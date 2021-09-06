UEFA’dan flaş karar! Yasak kalktı

UEFA, deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını duyurdu.

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UEFA, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan deplasman takımı taraftarlarının maçlara alınmaması şeklindeki yasağı kaldırdı. Böylece deplasman takımı taraftarları, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde maçlara girebilecekler.

Deplasman taraftarlarının maçlara girebilmesi ile ilgili UEFA, son kararın maçların oynanacağı ülkelerin yetkilileri tarafından alınacağını da belirtti.

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Galatasaray ve Fenerbahçe temsil ediyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde oynanan ön eleme maçlarında UEFA tarafından alınan deplasman taraftarı yasağı nedeniyle, sadece ev sahibi ekip taraftarları maçları izleyebilmişti.

UEFA’dan deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırılması ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabaka maçları düzenlenirken uygulanacak sıhhi ve hijyenle ilgili prosedürlerin yanı sıra operasyonel protokollerin çerçevesini belirleyen UEFA Oyuna Dönüş Protokolü’nün beşinci baskısında yapılan önemli değişiklikleri onayladı. Tıbbi ilkelerle ilgili olarak, değişiklikler, Avrupa çapında devam eden aşı kampanyalarının ve birçok ülkenin aşılanmış ve iyileşmiş bireylerin daha fazla test yapmadan sınırlar arasında serbestçe hareket etmelerine ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin verme kararının bir sonucudur. Operasyonel ilkelerle ilgili olarak, şu anda başarıyla oynanan 2.000’den fazla UEFA müsabakasında edinilen deneyimlerin ardından onaylanan değişiklikler önerilmiştir.”