UEFA’dan kural değişikliği! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'nın kural değişikliği sonrasında play-off turunda karşı karşıya gelebilir...

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UEFA, Avrupa Ligi play-off turu eşleşmelerinde kural değişikliğine giderek aynı ülkeden iki takım eşleşebileceğini açıkladı.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı duyurulurken kura çekiminde aynı ülke takımlarının bu turda birbiriyle eşleşebileceği ifade edildi.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndan devam eden Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin rakibini elemesi durumunda turnuvaya play-off turundan katılacak olan Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

Ayrıca yapılan kural değişikliği ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nden elenen takımlar da birbirleriyle eşleşebilecek.

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