Ufuk Budak, Bursaspor’da

Bursaspor, Altınordu’nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bir transferi daha resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı takım, son olarak geçen sezon Altınordu forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Bonservis bedeli olmadan yeşil-beyazlı renklere bağlanan tecrübeli futbolcu, 17 kez Azerbaycan A Milli Takımı forması giydi. Ufuk Budak daha önce Boluspor, Samsunspor, Manisaspor ve Kayserispor formalarını terletti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Deneyimli savunma oyuncusu Ufuk Budak ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ufuk Budak’a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”