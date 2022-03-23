Uğur Dündar aday oluyor

Usta gazeteci Uğur Dündar, nisan ayı içinde yapılacak YDK seçimlerinde başkanlık için yarışacağını, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak

İrfan YİRMİBEŞ

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SÖZCÜ ailesinin ağabeyi, duayen haberci, ‘Türkiye'nin en güvenilir gazetecisi' unvanlı büyüğümüz Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yarışına giriyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yarın 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek Dündar adaylığını resmen açıklayacak. Uğur Dündar, 3 Temmuz kumpasında eski Başkan Aziz Yıldırım'ın yanında yer alarak Fenerbahçelilerin kalbinde bir kez daha taht kurmuştu. Mevcut YDK Başkanı Vefa Küçük'ün yanı sıra Nail Kır ve Sait Yılmaz da adaylıklarını daha önce duyurmuştu.

“FENERBAHÇE’NİN BİRLİĞE İHTİYACI VAR”

Uğur Dündar, SÖZCÜ Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aday olma kararımı vermeden önce Sayın Başkan Ali Koç ile görüştüm. Türkiye'nin olduğu kadar Fenerbahçe'nin de birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Gruplar üstü bir yaklaşımla Fenerbahçe'nin adeta senatosu konumundaki divan kurulu başkanlığını üstlenebileceğime inanıyorum.”