Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu

Fenerbahçe Kulübü'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimi sonuçlandı. Uğur Dündar, Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın katıldığı seçimi, en yakın rakibine 25 oy fark atan Uğur Dündar kazandı.

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Fenerbahçe’de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçiminin sonucu belli oldu. Sarı lacivertli kulüpte 8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi ve yeni başkan Uğur Dündar seçildi. Sonucun açıklanmasından sonra ilk açıklamasını yapan Uğur Dündar, “Çocukluk hayalim gerçekleşti” dedi.

UĞUR DÜNDAR 25 OY FARKLA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçiminde 1871 oy kullanıldı. Yeni başkan Uğur Dündar oyların 824’ünü alırken, en yakın rakibi Vefa Küçük 799 oy alabildi. Diğer adaylardan Nail Kır 122, Sait Yılmaz ise 117 oy toplayabildi. Öte yandan 9 oy geçersiz sayıldı.

UĞUR DÜNDAR’DAN İLK AÇIKLAMA

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Orta okul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu'nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. Ben o yaşlarda Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde en alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarıyla Fenerbahçe'nin yaptığı maçlara gider kimi zaman lapa lapa yağan kar altında maçtan sonra bizim futbolcularımızın çıkışlarını beklerdim. Lefterleri, Şerefleri Can Bartuları, Basri Dilimlileri, Naci Erdemleri dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim diye düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Bunda Fenerbahçe kazandı.”

“KAPIMI HER ZAMAN AÇIK TUTACAĞIM”

“Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz Fenerbahçe'de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek, hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.”

“KİMSENİN ADAMI OLMAYACAĞIMI SÖYLEDİM”

“Ben Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğine sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır.”

“TÜRKİYE İÇİN UMUT IŞIĞI”

“Fenerbahçe’nin ne denli güçlü, olduğu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçeli’nin işine gelmez. Fenerbahçe’nin birliği ve bütünlüğü, Türkiye’de özlenen bu duyguların tesisi için atılmış bir adımdır. Türkiye için bir umut ışığıdır.”

“BU DEĞİŞİM ÇOK ŞEY MÜJDELİYOR”

“Bu değişim çok şeyi müjdelemektedir. Belirttiğim gibi bizim listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Beni oylarıyla destekleyen değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakiplerimizi de kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir. Yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zorlu yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Biz taşın altına elimizi koyacağız, inşallah bu dargınlıkları sona erdirmek de bizim heyetimize nasip olur. Yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkanı Uğur Dündar olmuştur. pic.twitter.com/dZsiLtUx1D — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 9, 2022

VEFA KÜÇÜK’TEN UĞUR DÜNDAR’A TEBRİK

Vefa Küçük ise yaptığı açıklamada, Uğur Dündar’ı tebrik ederek, “4 sene birlikte uyum içinde çalıştığımız Ali Koç’a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben 1 oyla kaybettim küsmedim, kulübümü terk etmedim, hizmetten imtina etmedim. Bugün de Uğur Dündar’ın divan başkanlığında ömrüm yettikçe kulübümün yanında yer almaya devam edeceğim” dedi.