Ümit Özat: Orada keşke ölseydim

Fenerbahçe’de 6 yıl forma giyen ve 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ümit Özat, geçirdiği kalp krizi, son haftada kaçan şampiyonluk ve Alex de Souza için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kırılma Anı adlı programda konuşan Özat, Karlsruhe-Köln maçında yaşadığı kalp krizi için “Bazen diyorum, orada keşke ölseydim” diyerek duygusal anlar yaşadı.

Özat, “Rabbim o anda bir yaşama şansı verdi. En azından bu olaydan sonra aileme yaşattığım sıkıntıları yaşatmazdım. Onlar ne demek istediğimi anlamıştır. Keşke o gün ölseydim” diyerek programda iç geçirdi ve sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

“SERGEN YALÇIN, HAGİ VAR DİYE ALEX BÜYÜTÜLDÜ”

Fenerbahçe’nin 100. yılında kaptanlık yapan Ümit Özat, eski takım arkadaşı Alex de Souza’nın heykelinin yapılmasına da tepki gösterdi.

Brezilyalı futbolcunun yetenekleri sayesinde kaptan olduğunu belirten Özat, “Bazı oyuncular liderlikleriyle bazı oyuncular yetenekleriyle kaptan olur. Heykel konusuna gelirsek, Can Bartu’nun heykeli dikilmemiş, Alex kim? Bizleri geç. Oğuz Çetin’in heykeli yok. Alex’in mi olacak? Beşiktaş’ın Sergen’i Galatasaray’ın Hagi’si var diye Alex büyütüldü.”

ŞAMPİYONLUĞUN KAYBEDİLDİĞİ DENİZLİSPOR MAÇI

Fenerbahçe’nin 2005-2006 sezonunun son maçında Denizlispor ile 1-1 berabere kalıp Galatasaray’a kaptırdığı şampiyonluğa da değinen sarı-lacivertli takımın eski kaptanı, hatanın kendilerinde olduğunu belirtti.

Ümit Özat, son maçta kaçan şampiyonluk için, “Denizli maçında ilk yarıda gol yeseydik maçı çevirirdik. Başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Hasan Kabze’nin son dakikada attığı golün psikolojik yansıması da olabilir. Bizden sonra iki defa daha son maçta şampiyonluk kaybedildi.

Bizi engellemeye çalıştılar ama 40 tane gol attık da verilmedi mi? Tamamen bizim hatamız. Konsantre olmalıydık. Aynı sene bir kupa maçında bir ligde toplam 11 gol atmıştık Denizli’ye. Psikolojik engeller oldu ama o gün isyan edemedik. Belki iyi ki olmamışızdır. Çünkü 100. yılımızda şampiyon olduk. Galatasaray olamadı. Belki Denizli’de şampiyonluğu alsak onu kaybedecektik” ifadelerini kullandı.