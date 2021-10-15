Vitor Pereira’dan Trabzonspor’un yıldızına özel önlem!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor derbisinde bordo mavili ekibin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a özel önlem almak istiyor.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’de tüm planlar Trabzon'dan galibiyetle dönme üzerine. Pereira, Trabzonspor'a karşı savunma önlemlerini üst düzeye almayı planlıyor. Portekizli, işe sekiz maçta beş gol-üç asist üreten Bakasetas ile başladı. Pereira, Bakasetas'ın şut pozisyonlarını ve koşu bölgelerini video analiz ile oyuncularına izletti. Tecrübeli hoca, Yunan yıldıza, kaleyi gören pozisyonlarda top aldırılmamasını emretti. Gustavo, Bakasetas'a yakın oynayacak. Min-Jae Kim ve Attila Szalai de sık sık bu bölgeye yardımcı baskıya gelecek.

TISSERAND KENARA, NOVAK SAHAYA

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara devam eden Marcel Tisserand, Trabzonspor maçında oynamak istiyor. Kongolu futbolcu, Vitor Pereira'ya oynayabilecek durumda olduğunu iletti. Pereira ise Tisserand'ın sakatlıktan yeni çıkması, Serdar Aziz'in de gözünde sorun bulunması nedeniyle Filip Novak üzerinde duruyor. Çek sol bekin sağ stoper

olarak oynaması bekleniyor.

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