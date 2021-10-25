Vodafone Park’ta ilklerin gecesi! Larin, Fatih Terim ve Sergen Yalçın…

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup ettiği derbide ilklerin gecesi yaşandı. Fatih Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi aldı. Larin ise 50 yıllık seriye son verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’la Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesi, birçok ilki de beraberinde getirdi. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sergen Yalçın, Larin ve Umut Meraş’ın ilklerinin ön plana çıktığı gecede yaşananlar…

LARİN 50 MAÇ SONRA BAŞARDI

Beşiktaş’ın 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandığı mücadelede gecenin yıldızı olan Cyle Larin, Galatasaray’a 50 maç sonra kafayla gol atan ilk futbolcu oldu. 39’da Muslera’nın hatasında kafayla topu ağlara gönderen Kanadalı aynı zamanda kariyerinde ilk kez Galatasaray ağlarını sarstı.

Larin’den önce sarı kırmızılılara kafayla gol atan son futbolcu, 2020 Temmuz ayında Göztepe formasıyla Stefano Napoleoni’ydi.

TERİM KARİYERİNDE İLK KEZ YAŞADI

Ligde 3 hafta sonra puan kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim de kariyeri açısında bir ilki yaşadı. Beşiktaş’a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından mağlup ayrılan Fatih Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi aldı.

Öte yandan Sergen Yalçın ise Beşiktaş tarihinde Galatasaray’ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.

GALATASARAY 5 YIL SONRA GOL ATTI

Son yıllarda Beşiktaş’a deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanan Galatasaray, 5 yıl sonra Vodafone Park’ta gol buldu. Sarı-kırmızılı takım en son, 2016 Eylül ayında oynanan derbide gol sevinci yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ İLK GOLÜ İLK KEZ YEDİ

Cicaldau’nun 35. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup duruma düşen Beşiktaş, bu sezon Vodafone Park’ta bir ilki yaşadı. Siyah-beyazlı takım, sahasında bu sezon oynadığı bir maçta ilk kez ilk golü kalesinde görmüş oldu.

UMUT MERAŞ’TAN İLK ASİST

Beşiktaş’ın milli sol beki Umut Meraş, Süper Lig’de bu sezon ilk kez ilk 11’de çıktığı maçta asist yaptı. Başarılı futbolcu, bu sezonun ilk asistini de yapmış oldu.