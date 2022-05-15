Volkan Demirel bir ilki yaşadı

Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasında yer alan Volkan Demirel, Kadıköy’e ilk kez rakip olarak geldi.

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Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy’e rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarların önüne çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel’e sevgi gösterilerinde bulundu.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de oynanan sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stat çevresinde toplanan futbolseverler, Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.