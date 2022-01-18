Volkan Demirel kırmızı kart gördü

Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçının son anlarında kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Fatih Karagümrük, mücadeleyi 1-0 mağlubiyetle tamamladı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın son dakikalarında sinirlerine hakim olamadı.

Maçın henüz 29. dakikasında itirazları nedeniyle sarı kart gören Volkan Demirel, 90+3’te yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler’e sert itirazda bulundu. Karagümrük atağında Emre Mor’un ceza sahası içine çevirmek istediği topa savunma müdahalede bulundu. Karagümrüklü futbolcular, Beşiktaş savunmasının topa elle dokunduğu itirazında bulundu ancak VAR ve hakem Meler pozisyonun temiz olduğuna karar verdi.

Bu pozisyonun ardından yoğun ve sert itirazlarda bulunan Volkan Demirel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Demirel, Adana Demirspor maçında takımının başında olamayacak.