Volkan Demirel’in Karagümrük’ü Konyaspor’u 3 dakikada devirdi!

Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Karagümrük, 2 maçtır kazanan ve 2. sıra için Fenerbahçe ile yarışan Konyaspor'u deplasmanda 3 dakika içerisinde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Ligde 2. sıra için Fenerbahçe ile yarışan Konyaspor ise aldığı bu mağlubiyetle büyük yara alarak farkın 4 puana çıkmasına neden oldu. Bu sezon iç sahadaki en iyi performansa sahip olan Konyaspor, bu sonuçla ikinci yenilgisini aldı.

Maçın gol perdesini 23. dakikada Bytyqi açtı. Konyasporlu oyuncu orta şut karışımı vuruşunda topu filelere göndermeyi başardı. Takımlar bu skorla soyunma odasına giderken, Karagümrük ikinci yarıda değişikliklerle skoru değiştirmeye çalıştı.

Volkan Demirel’in 70. dakikada Karamoh ve 80. dakikadaki Samed Onur hamleleri 3 puan getirdi. 81’de 19 yaşındaki oyuncu Samed, ceza sahasındaki vuruşta kaleci Sehic’in önünde seken top filelerle buluştu: 1-1. Bu golden 3 dakika sonra 84’te Caner Erkin’in ortasında Karamoh arka direkte topu filelere gönderip Karagümrük’ü 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla Karagümrük 53 puan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 3. sıradaki Konyaspor ise 64 puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile; Karagümrük ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.