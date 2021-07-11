Wembley’de tarihi final! İtalya ve İngiltere… EURO 2020’de kupa sahibini buluyor

AVRUPA Futbol Şampiyonası şampiyonu bugün oynanacak İtalya-İngiltere finaliyle belli olacak. Londra'nın Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Karşılaşmada İtalya'dan Spinazzola sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Müthiş finali yaklaşık 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor. İngilizler, organizasyonundaki ilk finalinde ilk şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

İTALYA 10'A 8 ÜSTÜN

İTALYA ise 1968'in ardından ikinci Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak. İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 maçta İtalya 10, İngiltere 8 kez galip gelirken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise İngiltere rakibine karşı, 33'e 31 üstünlüğünü koruyor. İki takım son olarak Mayıs 2018'de hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı.

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GÖK MAVİLİLER’İN MÜTHİŞ SERİSİ

ROBERTO Mancini teknik direktörlüğündeki İtalya Milli Takımı, 33 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. İtalyanlar, bu sürede 27 galibiyet yaşarken 6 da beraberlik elde etti. Yaklaşık 3 yıldır kaybetmeyi unutan İtalya, son yenilgisini Eylül 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.

HARRY KANE’İN KRALLIK PLANI

İNGİLTERE'DE 4 golle en fazla fileleri sarsan isim olan Harry Kane, turnuvayı gol kralı olarak tamamlamayı hedefliyor. Tottenham'lı forvet, finalde iki kez ağları havalandırması durumunda 5 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Patrik Schick'i geçecek. İngilizler'de M.United'lı Raheem Sterling de 3 golle, takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

KURTAR BİZİ ROBERTO

İSKOÇ gazetesi The National, final öncesi gazetenin kapağında Mancini'ye yer verdi. Cesur Yürek filmini anımsatan gazete, “Kurtar bizi Roberto, sen bizim son umudumuzsun. Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz” metni yer aldı.

YENİLMEDEN GELDİLER

İTALYA ile İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan mağlubiyet yüzü görmedi. Finale gelene kadar 12 gol kaydeden İtalya, grup maçlarında kalesini gole kapatırken son 16 turundan itibaren ise sadece 3 gol yedi. Gruptaki 3 karşılaşmasında sadece 2 kez fileleri havalandırabilen İngiltere, eleme turlarındaki müthiş performansıyla 10 gole ulaştı. Gareth Southgate'in öğrencileri şampiyonada kalesinde sadece bir gole izin verdi.