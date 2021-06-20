Xherdan Shaqiri’den Türkiye yorumu: ‘Zamana ihtiyaçları var’

EURO 2020 A Grubu son maçında Türkiye’yi 3-1 yenen İsviçre’de, Xherdan Shaqiri attığı iki golle yıldızlaştı.

Maçın ilk yarısında 26. dakikada ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Shaqiri, 68. dakikada benzer bir golle maçın skorunu 3-1 olarak belirleyen isim oldu.

Maçtan sonra Türkiye hakkında yorum yapan Shaqiri, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin zaaflarını biliyorduk. Bunun üstüne gittik. Uzun zamandan beri turnuva oynamadı Türkler, genç bir jenerasyon. Bundan sonra daha iyi olacaklardır. Zamana ihtiyaçları var. Hata yapacaklardır tabii ki ama sonraki turnuvalarda iyi olacaklar.”

XHAKA: “KALİTELİ OYUNCULARI VAR AMA…”

Öte yandan İsviçre Milli Takımı’nın kaptanı Granit Xhaka da maç sonunda Türkiye hakkında yaptığı yorumda şöyle konuştu: “Elbette ki takım çok kaliteli oyunculardan oluşuyor ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Türkiye’nin önünde iyi bir gelecek var. Onlar için en iyi dileklerimi iletiyorum.”