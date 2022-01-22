Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Canlı Yayın)

Beşiktaş, Süper Lig 23. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle erken saatte başlayan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları...

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Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, saat 13.30’da başlayan maçta Beşiktaş’ı ağırlıyor.

Lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’u yenerek yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş, kazanması halinde üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş olacak. Ligde oynadığı son 11 maçtan 3 puan çıkartamayan Yeni Malatyaspor ise, lige tutunmak için sahaya çıkıyor. Zorlu hava şartlarında oynanan maç öncesinde Beşiktaş 35 puanla 5. sırada, Yeni Malatyaspor ise, 15 puanla 20. sırada yer alıyor.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Süper Lig’de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor’da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı’ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı.