Yıldırım Demirören TFF’sine bir suçlama daha

Galatasaray’ın iki eski yöneticisi, ifade özgürlüğüne ceza verilemeyeceğine yönelik AİHM kararı sonrası, dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ‘Irkçılık karşıtı mesaja ceza verip ırkçılık yaptığı’ gerekçesiyle harekete geçti.

Mesut YILDIRIM

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Ülke futbolunda devrim niteliği taşıyan AİHM kararının mimarı Sedat Doğan'dan ikinci hukuk hamlesi geldi.

Galatasaray camiasının etkili isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ile birlikte dün Çağlayan Adliyesi'ne giden Doğan, federasyon başkanı olarak 2013 yılında görev yapan Yıldırım Demirören, yönetimi ve kurulları hakkında ırkçılık gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İki tecrübeli yöneticinin yaktığı bu meşale sonrası taraftarların ve kulüp üyelerinin de kendi aralarında organize oldukları ve yakın zaman içinde hukuki müracaatlarını yapacakları belirtiliyor.

Yapılan başvuruda, ırkçılığa karşı söylemde bulunan dönemin futbolcuları Drogba ve Eboue ile yönetici Sedat Doğan'a yönelik Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı hukuki işlemlerin suç unsuru oluşturduğu savunmasında bulunuldu. Sedat Doğan ve Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, yaptıkları suç duyurusunun ardından SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu.

Doğan ve Özdoğan, AİHM kararı ile başlayan temiz futbol yönetimi mücadelesinin hukuki olarak devam edeceğini ifade etti. Galatasaray taraftarlarına ve kulüp üyelerine çağrıda bulunan eski yöneticiler, şu ifadeleri kullandı:

“Bu daha başlangıç… Galatasaray haklarının savunulması için aktif yönetici vasfını taşımaya gerek yok. İçinde Galatasaray sevgisini yaşayan bütün vatandaşlarımız hukuki hak arama sürecine destek vermek zorundadır. Gerekli dilekçeleri şahsi sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık. Taraftarımızdan ve camiamızdan büyük ilgi ve destek gördük. Bizim yaptığımız gibi üyelerimizin ve taraftarlarımızdan suç duyurularını yapmalarını bekliyoruz. Galatasaray'ın uğradığı zararların tazmini için mevcut TFF'nin de üzerine gideceğiz. Bu düzen değişene kadar mücadelemiz devam edecek.”

NE OLMUŞTU?

Eboue ve Drogba'nın, 2013'te giydikleri ‘Nelson Mandela' tişörtlerinin siyasi mesaj sayılması sonrası bu yönde açıklama yapan dönemin yöneticisi Sedat Doğan da hak mahrumiyeti cezası almıştı. AİHM, PFDK'nın ‘sportmenliğe aykırı ifadeler' gerekçesiyle cezalandırılan Doğan'ın sözlerinin ‘ifade özgürlüğü' kapsamında olduğuna karar vermişti.