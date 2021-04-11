Yılmaz Vural: Türkiye’nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 4-2 yenilen Erzurumspor’da teknik direktör Yılmaz, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Vural, Beşiktaş’ın Ghezzal ile bulduğu 3. golden sonra Cenk Tosun’un topa elle müdahale ettiğini belirterek “Bir hakem hatası. Es geçtiği bir pozisyon. 2-2 iken Cenk Tosun havada topu eliyle aşağı aldı. Devam ettirdi oyunu ve akabinde gol oldu. ‘Eliyle aldı’ diyorum. ‘Topu siz aldınız’ diyor. Nerede biz aldık?” diyerek hakemlere tepki gösterdi.

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Yılmaz Vural, maçtan sonraki sözleri şöyle;

“Hakemin orada pozisyonu kaçırması, sonuç olarak canımızı yaktı. İlk devre Beşiktaş’ın pozisyonu oldu ve 16’da cevap verdik. İkinci golü yedik ve cevap verdik. Net pozisyonlarımız var. Beşiktaş’ın 44. dakikada auta attığı top ve Ghezzal’in golü var. Sonuç olarak oyunla kazanılmıyor. Gol atacaksınız. Beni çok mutlu eden olay; oyuncularımın disiplinli oynamaları. Atiba’nın oyun kuruculuğunu, Rosier’in Ghezzal’le sağ kanadı kullanmasını engelledik ve oyun kitlendi. Onlar pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik.”

“Dördüncü hakem yanımda. Hocam belki göremeyebilir ama uyarın kardeşim. Orada bir pozisyon başlangıcı var. Neden kesmiyorsunuz? Türkiye’nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz. Yenildik ama bir nedeni var bu yenilginin. Hakem arkadaşlarımız düşünsünler. Burada da emek veriliyor. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yapmasınlar, dikkat etsinler.”

Sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun’a geçmiş olsun diyen Vural, “Cenk benim aile dostum, kardeşim. Çok canım yandı ona. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı.