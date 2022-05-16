Yunus Akgün golü attı sevinmedi! G.Saray’a karşı üçüncü golü…

Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün sarı kırmızılı takıma karşı bu sezon oynadığı maçlarda toplam 3 gol attı.

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Adana Demirspor'da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla oynanan karşılaşmada 1 gol kaydetti. Yunus, ligin ilk yarısında Adana'daki maçta da 2 gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 9. dakikasında 1-0 geriye düştü. Adana ekibinin golünü sarı-kırmızılılardan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra sevinmedi. Galatasaraylı taraftarlar da genç futbolcuyu alkışladı.

GOL SAYISINI 9’A ÇIKARDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan ve Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı mücadelede de 2 golü Yunus Akgün atmıştı. Genç futbolcu attığı bu golle bu sezon 8'i lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

21 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra Galatasaray’a geri dönecek. Genç yıldız maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’da büyüdüğüm için bu stadyumda hep Galatasaray formasıylaydım. Hazır geleceğim inşallah. Beklentileri karşılamak istiyorum.”