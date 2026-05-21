Sosyal medyada yayınladığı makyaj dönüşüm videolarıyla dünya çapında ün kazanan Vietnamlı fenomen An Thy’den hayranlarını yıkan haber geldi. Henüz 23 yaşında olan genç içerik üreticisi, kan kanseri teşhisi aldığını duyurdu.

Takipçileriyle duygusal bir video paylaşan An Thy, hastalığının arkasındaki yıllarca süren ihmaller zincirini ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarını açık yüreklilikle itiraf etti.

"HİÇ SU TÜKETMEDİM"

İçerik üreticiliğine başladıktan sonra yaşam düzeninin tamamen altüst olduğunu belirten An Thy, vücuduna yıllarca çok kötü davrandığını söyledi. Genç fenomen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sigara ve alkol kullanmadığım için vücudumun çok güçlü olduğunu sanıyordum. Büyük bir yanılgı içindeymişim. Gün doğana kadar ayakta kalıyor, gündüzleri uyuyordum. En kötüsü de neredeyse hiç normal su içmiyordum. Su yerine günde en az 5 bardak şekerli sütlü çay, matcha latte ve yoğun aromalı meşrubatlar tüketiyordum."

AYLARDIR YORGUN HİSSEDİYORDU

Uzun süredir devam eden aşırı halsizlik ve bitkinlik şikayetlerinin ardından fenalaşan 23 yaşındaki fenomen, acilen hastaneye kaldırıldı. Vietnam’daki Kan Nakli ve Hematoloji Hastanesi’nde yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda acı gerçek ortaya çıktı ve An Thy’ye lösemi teşhisi konuldu.

Geçmişte çok sayıda estetik operasyon da geçirdiğini belirten fenomen, gençlere seslenerek, "Genç olmak, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen vücudunuzun verdiği sinyalleri göz ardı etmeyin" diyerek farkındalık çağrısında bulundu.

UZMANLAR UYARDI

Tedavi sürecine odaklanmak için sosyal medya faaliyetlerine ara verdiğini duyuran An Thy’nin paylaştığı video, kısa sürede viral olarak 24 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce takipçisi, genç fenomene destek ve geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Olayın ardından tıbbi otoritelerden de açıklamalar gecikmedi. Uzmanlar, düzensiz uykunun, susuz kalmanın ve aşırı şekerli içecek tüketiminin bağışıklık sistemini çökertebileceğini ancak bu alışkanlıkların löseminin doğrudan bir nedeni olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı. Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için dengeli beslenme ve düzenli uykunun hayati önem taşıdığının altını çizdi.