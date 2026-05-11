Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde kadın ve 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, ücretsiz bilet başvurularının resmi internet sitesi www.fenerbahce.org üzerinden "Taraftar" başlığı altında yer alan "Bilet Talep Formu" aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvuruların 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 13.00 itibarıyla alınmaya başlanacağı, saat 17.00'ye kadar yapılan başvuruların aynı gün içerisinde değerlendirileceği, bu saatten sonra iletilen taleplerin ise bir sonraki gün işleme alınacağı ifade edildi. Biletlerin Fenerium Alt Tribünü'nden başlayarak kontenjan dahilinde dağıtılacağı, kapasite dolması halinde ise alt kategorilerden yer tahsis edileceği, her başvuruya aynı tribünden koltuk garantisi verilemeyeceği kaydedildi.

PASSOLİG ZORUNLU OLACAK

Açıklamada ayrıca, 18 yaş altı taraftarların 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olması gerektiği, kadın taraftarlar için ise yaş sınırı bulunmadığı belirtildi. E-bilet süresinin geçerli olması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı sahipliğinin zorunlu olduğu da vurgulandı. Ücretsiz bilet uygulamasının kontenjanla sınırlı olduğu aktarılarak, taraftarlara başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamaları çağrısında bulunuldu.