Uzun yıllar sonra aynı ortamda bir araya gelen Deniz Seki ve Bayhan, hem duygusal anlar yaşadı hem de geçmişte konuşulanlara açıklık getirdi. İkilinin samimi diyalogları ve karşılıklı sözleri kısa sürede gündem oldu.

''AĞLARIM ŞİMDİ''

Deniz Seki ile Bayhan, yıllar sonra bir programda yeniden bir araya geldi. Karşılaşma sırasında duygularına hakim olamayan Seki, Bayhan’a sarılarak “Ağlarım şimdi” dedi.

Bayhan ise bu sürpriz buluşmayla ilgili, “Dominik’te çok hayaller kurdum ama seninle burada karşılaşacağımı hiç düşünmezdim” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

''SENİNLE GURUR DUYUYORUM''

Geçmişte aralarında yaşandığı iddia edilen küslükle ilgili de konuşan Deniz Seki, “Bizim aramızda hiçbir zaman küslük olmadı, zaten helalleştik. Seninle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Bayhan’ın Seki’ye çiçek vermesi dikkat çekti.

Samimi anların yaşandığı buluşmada Seki’nin “Sana pilav yapacağım” sözleri gülümsetirken, Bayhan’ın bu teklife verdiği tepki izleyenleri şaşırttı.

İkili, geçmişte yaşanan bir yanlış anlaşılmaya da açıklık getirdi. Bayhan, bir yarışma döneminde yaşanan olayların farklı yansıtıldığını belirterek, “Ne bir kırgınlık ne de kötü bir duygu kaldı” dedi.





Deniz Seki ise “Kimse açlıktan ölmez ama sevgisizlikten ölür” sözleriyle dikkat çekerken, Bayhan’a düet teklifinde bulundu. İkili ilerleyen süreçte birlikte projeler yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Programın finalinde ise Deniz Seki ve Bayhan, sahnede birlikte şarkı söyleyerek geceye damga vurdu.