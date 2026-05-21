Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette iki ülke arasında bir dizi ticaret anlaşması imzalanmış, ilerleyen süreçte Meclis'ten geçen yasal düzenleme ile Suudi şirketlerin Türkiye yatırımlarına çeşitli imtiyazlar verilmişti.





Bu kapsamda birçok Suudi şirketin Türkiye'ye yatırım yapmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürülürken, dünyanın en büyük petrol üreticisi şirketi olan Saudi Aramco'nun Türkiye'nin akaryakıt devi TotalEnergies Türkiye ile ortaklık kurmak için masaya oturduğu öğrenildi.







OYAK'TAN AÇIKLAMA: 'ORTAKLIK İÇİN GÖRÜŞTÜK'



Gazeteci Olcay Aydilek, Türkiye'de binlerce akaryakıt istasyonu bulunan TotalEnergies'in çatı şirketi olan OYAK'ın Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan ile görüştüğünü belirterek, "Telefon görüşmemizde Saudi Aramco ile ortaklık için görüştüklerini söyledi. Aramco, GüzelEnerji'ye ortak olup, Türkiye'de petrol/akaryakıt sektörüne girer mi Bu ortaklık pompa satış fiyatlarını etkiler mi? Göreceğiz!" ifadelerini kullandı.