Daily Galaxy’nin haberine göre, ilk olarak 2003 yılında keşfedilen yapı, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 70 metre çapında bir alanı kaplıyor. Uluslararası Deniz Arkeolojisi Dergisi’nde yayımlanan verilere göre yapı; herhangi bir kesme, oyma veya işleme izi barındırmayan, uzunlukları 1 metreyi bulan işlenmemiş bazalt kayaların yığılmasıyla oluşturulmuş durumda.

İNSAN ELİYLE İNŞA EDİLDİĞİ KESİNLEŞTİ

Araştırma ekipleri, taşların diziliminin ve yapının genel formunun doğal bir jeolojik oluşumla açıklanamayacağını, yapının kesinlikle insan ürünü olduğunu bildirdi. Uzmanlar, yapının başlangıçta karada inşa edildiğini, ancak bölgedeki suların yükselmesi veya çevresel değişimler sonucu göl tabanında kaldığını değerlendiriyor. Yapının devasa ölçeği, inşa edildiği dönemde bölgede yüksek düzeyde bir toplumsal organizasyonun varlığına kanıt olarak gösteriliyor.

ERKEN TUNÇ ÇAĞI ŞEHRİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR

İsrail Eski Eserler Kurumu ve Ben-Gurion Üniversitesi’nden arkeolog Yitzhak Paz, yapının MÖ üçüncü binyıla ait olabileceğini ifade etti. Bu tarihleme doğrulanırsa, taş yığınının o dönemde 30 hektarlık alanı kaplayan ve 5 bin nüfusa sahip olan Bet Yerah (Khirbet Kerak) antik kentiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yapının, bölgedeki diğer megalitik yapılarla benzerlik taşıması, aynı kültürel bağlamın bir parçası olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

SU ALTI KAZILARI İÇİN KAYNAK BEKLENİYOR

Yapının bir tümülüs, tören alanı veya ritüelistik bir rampa olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, kesin bir sonuca ulaşmak için su altı kazıları zorunlu görülüyor. Uzmanlar, su altı arkeolojik çalışmalarının karadaki kazılara oranla hem fiziksel hem de mali açıdan çok daha karmaşık ve maliyetli olduğunu, bu nedenle kazı çalışmaları için fon arayışının sürdüğünü bildirdi.