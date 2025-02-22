Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Malta’da verdiği bir konser sırasında sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Ocak 2025’te tutuklanmıştı.

20 Şubat 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz, görülen davada tahliye edildi. Tahliyesinin ardından, kamuoyu tarafından merakla beklenen açıklamasını yaptı. Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşadığım bu süreç beni çok olgunlaştırdı ve daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi. Kendimi ifade etme şeklimde daha sorumlu olacağımdan emin olabilirsiniz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Durmaz, "Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim" dedi.

Sağlığından bahseden Durmaz, "Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini ekledi.