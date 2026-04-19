Rolls-Royce'un lüks otomobillerin seçkin dünyasında çıtayı bir üst seviyeye taşıyan modeli “Project Nightingale” birkaç gün önce görücüye çıkmıştı. Sadece 100 adet üretilecek olan tamamen sessiz çalışacak yeni elektrikli araç satışları tamamladı.

Rolls-Royce'un New York'taki Özel Ofisinden açıklamada bulunan Brownridge, "Project Nightingale, ilk Özel Tasarım Koleksiyonumuzdur," ifadelerini kullandı.

Project Nightingale, otomobil üreticisinin yeni Coachbuild Koleksiyonu'nun ilk üyesi. Yahoo Finance'ta yer alan habere göre, otomobil, geçmişin devasa lüks otomobillerinin nostaljisini ve ihtişamını, üstü açık otomobil sürüşü ve 21. yüzyıl mühendisliğiyle birleştiriyor. 6 metreye yakın uzunluğuyla Nightingale tamamen elektrikli.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Bu otomobil, 1920'lerin deneysel EX Rolls-Royce modellerinden, özellikle de yüksek hızlı "torpido" formları için tasarlanan 16EX ve 17EX prototiplerinden büyük ölçüde ilham alıyor.

Otomobil, Rolls-Royce'un yalnızca üç versiyonunu ürettiği, 28 milyon dolara mal olan benzersiz siparişler arasındaki boşluğu dolduruyor.

Sektör kaynakları, Nightingale'in fiyatının, seçeneklere bağlı olarak, dudak uçuklatan 4 ila 5 milyon dolar aralığında olacağını söylüyor.

ÜRETİM KSITILI SAYIDA

Teslimatlar 2028'e kadar gerçekleşmeyecek. Ve her biri 5 milyon dolardan sadece 100 adet üretilecek olsa da, bu marka için 500 milyon dolarlık bir satış anlamına geliyor; geçen yıl 6.000'den az araç üreten özel bir otomobil üreticisi için devasa bir rakam.