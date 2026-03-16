Ilık iklim sebzeleri arasında yer alan enginar, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştiriliyor. Besin değeri yüksek olan bu sebze; A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineraller açısından zengin yapısıyla mutfaklarda sıkça tercih ediliyor.

Türkiye’de enginar üretiminin yoğun olduğu illerden biri olan İzmir’de yaklaşık 8 bin dekarlık alanda her yıl ortalama 11 bin ton enginar hasadı gerçekleştiriliyor. Kentte üretimin büyük bölümü Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde yapılıyor. Bölgedeki üreticiler ise çoğunlukla coğrafi işaret tesciline sahip olan “sakız” türü enginarı yetiştirmeyi tercih ediyor.

HASAT DÖNEMİ İLKBAHARDA YOĞUNLAŞIYOR

Ege mutfağında önemli bir yere sahip olan enginarın hasat dönemi genellikle mart ayında başlıyor. Nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşan hasat, haziran ayına kadar devam ediyor.

YAĞIŞLAR ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Geçmiş yıllarda yaşanan don ve kuraklık nedeniyle enginar üretiminde düşüş yaşanmıştı. Ancak bu yıl ocak ve şubat aylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, üreticiler için olumlu bir tablo oluşturdu ve rekolte beklentisini artırdı.

'TADI DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI'

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, piyasada farklı enginar çeşitleri bulunsa da sakız enginarının lezzetiyle öne çıktığını belirtti. Bölgedeki çiftçilerin de bu çeşidi tercih ettiğini ifade eden Uslucan, “Sakız enginarı bölgede çok eski bir üründür. Diğerlerine göre daha az ürün veriyor ama tadı çok farklı” diye konuştu.

REKOLTEDE YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin zarar gördüğünü hatırlatan Uslucan, bu yıl hava koşullarının daha olumlu ilerlediğini söyledi. Çiftçilerin bitkiyi dondan korumak amacıyla farklı yöntemler uyguladığını aktaran Uslucan, şu değerlendirmede bulundu:

“Ocak ve şubat yağmurlarının enginara büyük faydası oldu. Üreticilerimiz enginarı sulamak zorunda kalmadılar, yağmurla bugüne kadar geldi. Rekoltenin bu yıl yüzde 20 fazla olmasını bekliyoruz. Sakız enginarına talep var. Toptan 30-40 liradan satılıyor.”

ÜRETİCİLER VERİMDEN MEMNUN

Urla’da çiftçilik yapan Adalet Çıtak da 6 dönümlük alanda enginar yetiştirdiğini belirterek bu sezon verimin oldukça iyi olduğunu söyledi. Çıtak, “Verim fevkalade güzel. Benim ektiğim ürünlerin ilk senesiydi ve bitkinin gövde yapısı oldukça iyi gelişti” dedi.

ENGİNERIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Enginar yapraklarının karaciğer hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Lif bakımından zengin olması sayesinde sindirim sistemini destekleyerek bağırsak hareketlerini artırabilir ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir. Ancak düzenli tüketim planlanıyorsa bir sağlık uzmanına danışılması öneriliyor.