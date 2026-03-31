Kira geliri elde eden mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresinde son güne girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı takvimine göre, gayrimenkul sahiplerinin beyannamelerini bugün mesai bitimine kadar iletmeleri gerekiyor.

BEYAN VE ÖDEME TAKVİMİ

Beyan edilen vergilere ilişkin ilk taksit ile damga vergisinin son ödeme günü 31 Mart olarak uygulanıyor. İkinci taksit ödemesi ise 31 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek.

KİMLER BEYANNAME VERMEKLE YÜKÜMLÜ?

2025 yılı için belirlenen istisna tutarlarına göre;

-Konut kira geliri 47 bin TL’yi aşanlar

-İş yeri kira geliri 330 bin TL’nin üzerinde olanlar

yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda bulunuyor. Bu sınırların altında kalan gelirler için beyan zorunluluğu bulunmuyor.

BEYANNAME NASIL VERİLİYOR?

Geliri yalnızca kira, ücret veya menkul sermaye iradından oluşan mükellefler, beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi’nde yer alan Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebiliyor. Dileyenler işlemlerini vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.

GİDER YÖNTEMLERİ

Kira gelirinin beyanında gerçek gider ve götürü gider olmak üzere iki yöntem uygulanıyor.

Gerçek gider yönteminde; aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım, sigorta ve yönetim giderleri gelirden indirilebiliyor. Ayrıca konutun alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle bedelin yüzde 5’i gider olarak gösterilebiliyor.

Götürü gider yönteminde ise istisna tutar düşüldükten sonra kalan gelirin yüzde 15’i, belge aranmaksızın gider kabul ediliyor.

ZAMANINDA BEYAN ETMEYEN CEZAYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Vergi denetimlerinde tapu kayıtları, banka hareketleri ve MERNİS verileri birlikte inceleniyor. Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile emsal kira bedelleri de kontrol ediliyor. Eksik ya da hiç beyanname verilmemesi durumunda mükellefler izaha çağrılabiliyor ve vergi ziyaı cezası uygulanabiliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde yüz binlerce adres incelenirken, çok sayıda mükellef ilk kez beyanname verdi. Türkiye genelinde kira geliri beyan edenlerin sayısı 2 milyonu aşarken, bu yıl rakamın daha da artması bekleniyor.