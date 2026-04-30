Taşınmaz ticaretine yönelik getirilen yeni düzenleme, satış bedelinin ve mülkiyetin aynı anda el değiştirmesini yasal güvence altına alıyor.

Bu sistemde alıcı tarafından yatırılan para, doğrudan satıcıya gönderilmek yerine güvenli bir havuz hesapta bekletiliyor. Tapu dairesinde resmi imzaların atıldığı anda sistem otomatik onay vererek, havuzdaki tutarın satıcının hesabına aktarılmasını sağlıyor. Bu sayede "ödeme mi yoksa tapu devri mi önce yapılmalı" belirsizliği ortadan kalkıyor.

NAKİT VE EFT ÖDEMELERİNDE KULLANIM ŞARTI

Sistem, taşınmaz bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale veya EFT yoluyla ödeneceği tüm satış işlemlerini kapsıyor.

Konut kredisi kullanan alıcılar için ise kredi tutarı haricinde kalan peşinat ödemelerinin bu sistem üzerinden yapılması şart koşuluyor. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan özel komisyon, tüm süreci dijital ortamda anlık olarak takip ederek işleyişi denetleyecek.

ZORUNLULUK TARİHİ VE HİZMET BEDELİ DETAYLARI

Güvenli Ödeme Sistemi’nden faydalanan kullanıcılardan, sağlanan teknolojik altyapı hizmeti karşılığında belirli bir kullanım bedeli tahsil edilecek.

Bu ücret, para transferi gerçekleştiği sırada satıcının hesabına geçecek tutardan otomatik olarak mahsup edilecek.

Uygulama, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar tarafların isteğine bağlı olarak kullanılabilecek; ancak bu tarihten itibaren tüm taşınmaz satışları için zorunlu hale gelecek. Bakanlık, koşullara göre bu takvimi 3 ay daha ileriye taşıyabilecek.

EMLAK İŞLETMELERİNDE BELGE GÜNCELLEME SÜRECİ

Yeni yönetmelik, emlak işletmelerinin yetki belgelerine dair prosedürleri de kolaylaştırıyor.

Unvan veya adres değişikliği yapan emlak ofislerinin alt işletmelerine ait belgeler, herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın sistem üzerinden 10 gün içerisinde otomatik olarak güncellenecek. Bu düzenlemeyle taşınmaz ticaretindeki bürokratik işlemlerin dijitalleşmesi ve hızlandırılması hedefleniyor.