Çinli bilim insanları, yaptıkları bir araştırmada en eski kuş türünü buldu. Elde edilen iki kuş fosilinin Jura dönemine ait olduğu öğrenildi.

2 KUŞ FOSİLİ KEŞFEDİLDİ

Çin'in Fujian eyaletinde, 2 önemli kuş fosili bulan Çinli bilim insanları, 149 milyon yıl öncesinde yaşayan kuş türlerine ışık tuttu. Bu kuşların Jura döneminin sonunda kuş çeşitliliğini kanıtlayan güçlü bulgular arasında.

BİRİNİN EL YAPISI DİNOZORLARA BENZİYOR

İki kuş fosilinden birine ‘Baminornis zhenghensis’ adını verdi. Bu kuş fosili, yapılarından dolayı ilkel dinozorların el yapısına sahip olmasıyla dikkat çekti. Omuzları ve ve kalça kısmıysa modern kuşlara benziyor. Erken dönem kuş evrimine ışık tutan bu fosil, mozail evrimde de önemli bir rol oynuyor. Kısa kuyruğunun ucunda modern kuşlarda bulunan bir kemil yapısı var. Ve bu yapı da 20 milyon yıl geriye dair eski bir kayıt olarak kabul edilmekte.

İkinci kuş fosili ise köprücük kemiği birleşiminden oluşuyor. Fosilin zayıf korunmuş olmasından dolayı isim verilemedi.