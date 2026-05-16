İngiltere’deki University College London öncülüğünde çalışan araştırmacılar, Tayland’ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde bulunan 10 farklı fosil kalıntısını detaylı şekilde analiz etti. İncelenen fosiller arasında yaklaşık 1,78 metre uzunluğunda dev bir bacak kemiği de yer aldı.

27 TONLUK YENİ TÜR TANIMLANDI

Bilim insanları, yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yeni dinozor türüne “Nagatitan chaiyaphumensis” adını verdi. Araştırmaya göre bu dev canlı, yaklaşık 100 ila 120 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadı.

GÜNEYDOĞU ASYA’NIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Uzmanlar, keşfedilen türün Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük uzun boyunlu otçul dinozorlardan biri olduğunu ifade etti.

SAUROPOD AİLESİNE AİT

Çalışmanın başyazarı ve University College London doktora öğrencisi Thitiwoot Sethapanicsakul, yeni türün Diplodocus ve Brontosaurus gibi dev otçul dinozorları kapsayan sauropod grubuna dahil olduğunu belirtti.

“TAYLAND’IN SON DEVi”

Sethapanicsakul, “Tayland’ın son devi” olarak tanımladığı dinozorun yaklaşık 27 metre uzunluğa ulaştığını söyledi. Araştırmacıya göre Nagatitan chaiyaphumensis, boyut açısından yetişkin bir mavi balinayla yarışabilecek ölçülere sahipti.