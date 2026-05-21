Aydın Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısının ardından yapılan resmi açıklamaya göre, 19 Mayıs - 21 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler izne tabi tutulacak. Mülki idare amirlerinin yazılı izni olmaksızın bu bölgelerde herhangi bir sosyal etkinlik, piknik, konaklama veya yürüyüş faaliyeti gerçekleştirilemeyecek. Piknik yapmak isteyen vatandaşlar ise yalnızca valilikçe belirlenen tescilli mesire alanlarına yönlendirilecek.

ÇADIR VE KAMP FAALİYETLERİNE EKİM SONUNA KADAR YASAK

Valilik bünyesinde alınan kararlar kapsamında, orman sınırlarının yanı sıra il genelindeki diğer açık alanlarda da kamp faaliyetleri mercek altına alındı. Aydın sınırları içerisinde 21 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında her türlü çadır kurma ve kamp yapma faaliyeti tamamen yasaklandı. Ayrıca orman içi ve kenarlarındaki arazilere; cam, inşaat atığı, hafriyat, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya tutuşturucu nitelikte atık malzeme bırakılması yasal engel kapsamına alındı.

UYMAYANLAR HAKKINDA ÜÇ AYRI CEZA UYGULANACAK

Aydın Valiliği, belirlenen kurallara ve kısıtlamalara aykırı hareket eden, kolluk kuvvetlerine mukavemet gösteren ya da yasakları ihlal eden şahıslar hakkında yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda kuralları çiğneyenler hakkında; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca adli ve idari para cezası işlemleri başlatılacak.