Covid-19 salgınının ardından turizmi canlandırmak amacıyla Temmuz 2024’te yürürlüğe giren uygulama kapsamında, 93 ülkenin vatandaşlarına Tayland’da 60 güne kadar vizesiz kalma hakkı tanınmıştı. BBC’de yer alan habere göre hükümet, mevcut sistemin hem güvenlik açısından risk oluşturduğu hem de karmaşaya yol açtığı gerekçesiyle uygulamayı yeniden düzenleme kararı aldı.

EKONOMİK KOŞULLAR VE ULUSAL GÜVENLİK

Tayland Başbakanı Anutin Çarnvirakul, yapılan değerlendirmeler sonucunda politikanın “ekonomik koşullar ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi” gerektiğini söyledi.

YABANCILARIN KARIŞTIĞI SUÇ OLAYLARI

Yetkililer, son dönemde yabancı uyruklu kişilerin karıştığı bazı yüksek profilli suç olaylarının da karar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bu olaylar arasında uyuşturucu ve fuhuş ağıyla bağlantılı soruşturmalar dikkat çekiyor.

30 GÜNÜ AŞARSA VİZE BAŞVURUSU ŞARTI

Yeni sistem kapsamında, ülkelerin vatandaşlarına tanınacak vizesiz kalış süreleri artık ülke bazında belirlenecek. Tayland Dışişleri Bakanlığı, birçok ülke vatandaşının 30 günü aşan seyahatler için vize başvurusu yapmak zorunda kalacağını açıkladı. Bazı ülkeler için ise karşılıklı anlaşmalara bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa süreli muafiyetler uygulanabilecek.

15 GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenleme, Kraliyet Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından 15 gün içinde yürürlüğe girecek. 60 günlük vizesiz giriş hakkından yararlanan ülkeler arasında Türkiye, Avustralya, Çin, Fransa, Belçika, Küba, Danimarka, Almanya, Hindistan, İtalya, İspanya, ABD ve Birleşik Krallık da bulunuyor.

ASYA'NIN EN POPÜLER YERLERİ ARASINDA

Asya’nın en popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Tayland, pandemi öncesinde 2019 yılında yaklaşık 40 milyon ziyaretçi ağırlamıştı. Salgın döneminde sert düşüş yaşayan turizm sektörü son iki yılda toparlanma sürecine girerken, resmi verilere göre ülkeyi bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 12 milyon kişi ziyaret etti.