Meta Platforms, çarşamba sabahı itibarıyla binlerce çalışanını işten çıkarmaya ve binlerce diğerini yapay zeka odaklı pozisyonlara kaydırmaya başladı. Şirket içi yazışmalara ve konuya yakın kaynaklara göre bu hamle şirketin teknolojik dönüşüm stratejisinin bir parçası.

Geçtiğimiz ay Meta İnsan Kaynakları Direktörü Janelle Gale, personeline yaptığı açıklamada beklenen işten çıkarmaların şirketin yüzde 10'unu yani yaklaşık 8 bin çalışanı etkileyeceğini belirtmişti. Gale ayrıca halihazırda açık olan 6 bin pozisyon için işe alım planlarının iptal edildiğini duyurdu. Pazartesi günü gönderilen takip notunda ise, reorganizasyon çalışmaları kapsamında 7 bin personelin yapay zeka birimlerine kaydırılacağı ve birçok yöneticinin "bireysel katkı sağlayan" (yönetici olmayan) pozisyonlara çekileceği ifade edildi.

ZUCKERBERG: YAPAY ZEKA HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİSİ

İşten çıkarma bildirimleri ilk olarak Asya ve Avrupa'daki çalışanlara ulaştı. Birkaç saat sonra ise Amerika kıtasındaki personele tebligatlar yapıldı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çarşamba sabahı yayımladığı mesajda işten çıkarılan çalışanlara katkıları için teşekkür ederken yapay zekayı "hayatımızın en sonuç odaklı teknolojisi" olarak tanımladı.

Zuckerberg, "Sektörümüzün hiç bu kadar dinamik olduğunu görmemiştim. İnşa ettiğimiz her şey konusunda iyimserim ancak başarı garanti değil" ifadelerini kullandı.

VERİMLİLİK İÇİN KLAVYE TAKİBİ DÖNEMİ

Meta, yapay zeka odaklı girişimlerle rekabet edebilmek ve daha çevik bir yapıya bürünmek için devasa bir dönüşüm sürecine girdi. Şirket, ekipleri sadeleştirmenin yanı sıra çalışanların klavye vuruşlarını ve fare hareketlerini takip etmeye başladı. Bu verilerin yapay zeka modellerine bilgisayar kullanımını öğretmek amacıyla toplandığı belirtiliyor.

Üst düzey yöneticiler, bu kesintilerin yapay zeka altyapısına yönelik artan harcamaları dengelemek için gerekli olduğunu savunuyor. Şirket, 3,5 milyar günlük kullanıcısı için "kişisel süper zeka" oluşturma hedefi doğrultusunda bu yıl büyük ölçüde veri merkezleri ve çip tedariki için 145 milyar dolara kadar sermaye harcaması planlıyor.

GELECEKTE İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK MI?

Şirketin Finans Direktörü Susan Li, geçtiğimiz günlerde analistlerle yaptığı görüşmede, yapay zeka kabiliyetlerinin hızla ilerlemesi nedeniyle şirketin gelecekteki "ideal boyutunun" ne olması gerektiği konusunda emin olmadığını dile getirdi.

Zuckerberg ise bir iç toplantıda, "Eskiden 50 veya 100 kişi gerektiren bir iş artık 10 kişiyle yapılabiliyorsa o ekipte 50-100 kişi bulundurmak verimsizliğe yol açar bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi. CEO, çarşamba günkü notunda yılın geri kalanında şirket genelinde başka bir toplu işten çıkarma beklemediğini de ekledi.

ÇALIŞANLAR ARASINDA HUZURSUZLUK ARTIYOR

İş yeri değerlendirme platformu Blind'ın analizlerine göre Meta çalışanları arasındaki genel memnuniyet rekor düzeyde düşük seyrediyor. 1.500'den fazla çalışan, yapay zeka eğitimi için "bilgisayar kullanım verilerinin" toplanmasına karşı çıkan bir dilekçeye imza attı. Ancak Meta yönetimi bu takip programından çıkış imkanı olmadığını bildirdi.

Meta Teknoloji Direktörü Andrew Bosworth, geleceğe dair çizdiği tabloda, "İnşa ettiğimiz vizyonda işin büyük kısmını yapay zeka araçlarımız yapacak. Bizim rolümüz ise onları yönlendirmek, denetlemek ve gelişmelerine yardımcı olmaktır" diyerek şirketin yeni çalışma modelini özetledi.