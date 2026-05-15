Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerde yaşanan olay, ölümle sonuçlandı. Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı üzerindeki bölgede meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Mehmet Şan yaşamını yitirdi. İddiaya göre, falezler üzerinde telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybeden Şan, metrelerce yükseklikten kayalıkların arasına düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, zorlu arazi koşulları nedeniyle Şan’a ilk anda ulaşmakta güçlük çekti. Deniz polisi müdahale ederken, itfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla kayalık bölgeye indi. Dalgıç polislerin de katıldığı çalışmada, Şan kayalıkların arasından çıkarılarak ekiplerce yukarı taşındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Şan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık çalışmalarının ardından Şan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

