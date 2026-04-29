Şarj işlemi sırasında bataryanın doğal olarak ısınması, üzerine eklenen kullanım yüküyle birleştiğinde cihaz donanımı için geri dönülmez hasarlara kapı aralıyor. Uzmanlar, özellikle şebekeye bağlıyken yaşanan ani voltaj dalgalanmalarının, aşırı ısınmış bir cihazda ana kartın yanmasına veya pilin şişmesine neden olabileceğini bildirdi. Bu durumun sadece teknik arızayla sınırlı kalmayıp, batarya güvenliğini de doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

SICAKLIK ARTIYORSA DURUM CİDDİ

Cihazın şarj kablosuna bağlıyken elde belirgin bir sıcaklık yaratması, iç bileşenlerin termal sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, ısınma fark edildiği anda işlemlerin sonlandırılmasını ve telefonun dinlenmeye bırakılmasını öneriyor. Kontrolsüz ısı artışının, telefonun işlemci performansını kalıcı olarak düşürdüğü ve batarya ömrünü hızla tükettiği saptandı.

HEM CİHAZ HEM VÜCUT SAĞLIĞI RİSKTE

Uzun süre şarjda telefon başında vakit geçirilmesi, sadece cihazı değil kullanıcıyı da fiziksel olarak etkiliyor. Boyun ve sırt bölgesinde oluşan baskıya dikkat çeken uzmanlar, ergonomik hataların kronik ağrılara yol açtığını hatırlatıyor. Cihaz güvenliği ve kullanıcı sağlığı için şarj süresince telefonla teması kesmenin en doğru yöntem olduğu ifade ediliyor.