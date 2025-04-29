Ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Karşılıklı misillemelerle tarifeler duyuran ülkeler, şimdi de e-ticaret platformlarıyla harekete geçti. ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı gümrük tarifeleri sonrasında Çin'den de misilleme gelmişti. Yaşananların ardından e-ticaret devi Temu'dan hamle geldi.
ABD'DEKİ MÜŞTERİLERE ZAM
Temu, ABD Başkanı Trump'ın yeni tarifelerinden dolayı, ABD'li müşterilere yüzde 145'e varan fiyat artışlarını yansıtmaya başladı.
Bazı ürünlerin ücretleri yüzde 130 ile yüzde 150 arasında değişiklik gösteriyor ve bu da söz konusu kalemlerin maliyetinin iki katından fazlasına yükseliyor.
Temu, nisan ayı başında yaptığı açıklamada “küresel ticaret kuralları ve tarifelerdeki son değişiklikler nedeniyle” fiyatlarını artıracağı uyarısını yapmıştı.