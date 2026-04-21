Kaliforniya’nın Imperial Valley bölgesinde yürütülen jeotermal enerji çalışmaları, dünya enerji piyasasında dengeleri değiştirebilecek devasa bir lityum keşfine yol açtı. "Beyaz altın" olarak nitelendirilen bu stratejik mineralin, eyaletin enerji dönüşümünde öncü bir rol oynaması bekleniyor.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

2023 yılında jeotermal enerji kaynakları aramak amacıyla başlatılan derin sondaj çalışmaları sırasında, yerin derinliklerinde başlangıçta öngörülenden çok daha büyük bir lityum rezervi tespit edildi. Uzun süre potansiyeli göz ardı edilen bu mineralin keşfi, bölgenin "Lityum Vadisi" olarak anılmasına neden oldu.

AYNI ZAMANDA TEMİZ ENERJİ ÜRETECEK

Keşfin ardından hayata geçirilen Hell’s Kitchen lityum ve enerji projesi, entegre bir tesis olarak bölgede faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Proje, batarya üretimi için kritik öneme sahip lityumu çıkarırken aynı zamanda temiz enerji üretmeyi hedefliyor.

Operasyonel planlama kapsamında hedeflenen veriler şu şekildedir:

Yıllık Lityum Üretimi: 25.000 metrik tonun üzerinde.

Enerji Üretimi: Yaklaşık 50 MW yenilenebilir enerji.

YENİ ÇIKARMA TEKNOLOJİSİ

Uzmanlar, rezervden lityum elde etmek için Doğrudan Lityum Ekstraksiyonu yöntemini kullanıyor. Bu yöntem, derinlerdeki tuzlu sudan lityumun yüksek verimlilikle ayrıştırılmasına olanak tanıyor.

Bu keşfin, özellikle elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri için küresel arz zincirinde Kaliforniya'yı stratejik bir merkez haline getireceği öngörülüyor.