Kazılar, ülkenin kuzey kesimlerinde yer alan tarihi bir kale yerleşiminde gerçekleştirildi. Araştırmacılar başlangıçta yalnızca ortaçağ yapısına ait kalıntıları incelemeyi hedefliyordu. Ancak yer altına doğru ilerledikçe, çok daha modern bir yapının izlerine ulaşıldı.

Ortaya çıkarılan sığınağın, Soğuk Savaş yıllarında olası bir nükleer tehdit durumuna karşı inşa edildiği değerlendiriliyor. Kalın beton duvarlara sahip bu yer altı yapısının, uzun süre gizli kaldığı ve zamanla unutulduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre sığınak, o dönemde bölgedeki stratejik savunma planlarının bir parçasıydı ve sivil savunma amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte yapı terk edilmiş ve giriş noktası zamanla kapanmış olabilir.

Arkeologlar, hem ortaçağ kalesi hem de modern döneme ait bu tür bir yapının aynı alanda bulunmasının oldukça nadir olduğunu vurguluyor. Bu keşif, bölgenin yalnızca eski dönemlere değil, 20. yüzyıl askeri tarihine de ışık tutabileceğini gösteriyor.

Kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte, sığınağın iç yapısı ve kullanım amacı hakkında daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.