Kanalında yayınlanan bir videoda yer alan içerik nedeniyle hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar maddelerinden soruşturma başlatılan Taylan Özgüç Danyıldız (Testo Taylan), sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı.



Yaklaşık 60 gündür cezaevinde olan Danyıldız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Danyıldız'ın tahliyesine karar verdi.





