Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, sahasında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Goller; Thierry Karadeniz (2), Yusuf Can Karademir, Hasan Ege Akdoğan (2), Tuna Baran Demir ve Boran Eligüzel'den geldi.

İLK MAÇINDA 7 DAKİKADA 2 GOL

Öte yandan karşılaşmanın en çok dikkat çeken ismi ise 33 ve 40. dakikalarda ağları sarsan Thierry Darnel Karadeniz oldu. Almanya'nın da ilgisine rağmen milli takım tercihinde Türkiye'yi seçen Thierry Karadeniz, Ay-yıldızlı formayla ilk maçında 7 dakikada attığı iki golle yıldızlaştı.

Asıl mevkisi sol kanat olan 17 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Gelecek vaadeden genç hücumcu, kariyerini Almanya'da Köln U19 takımında sürdürüyor.