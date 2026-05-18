Sosyal medya platformlarında "Donan Adam" olarak fenomenleşen yayıncı, son kurbanı olarak arabesk müziğin çınarlarından Hakkı Bulut'u seçti. İkilinin ortak gerçekleştirdiği canlı yayın sosyal medyanın en çok konuşulan videoları arasına girdi.
"Seni tam duyamıyorum kardeş"
Yayın esnasında kameranın karşısında aniden kaskatı kesilerek bağlantı problemi taklidi yapan fenomen, Hakkı Bulut’un durumu anlamaya çalışmasını fırsat bilerek şu ifadeleri kullandı:
“Yine kestiler, yine kestiler. Kardeş, konuşturmuyorlar bak. Ben seni tam duyamıyorum, anlayamıyorum. Bunu kim yapıyor bilmiyorum.”
Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Hakkı Baba'yı bile dondurdular", "Yılın trollemesi" yorumları aldı.