Associated Press’in (AP) aktardığı bilgilere göre, 1912 yılındaki trajik kazadan kurtulmayı başaran bir yolcuya ait can yeleği, yaklaşık 906 bin dolara (670 bin sterlin) satıldı.

İngiltere’nin Devizes kentindeki Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, tarihi objenin 250 bin ile 350 bin sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyordu. Ancak nihai fiyat, tahminlerin iki katına ulaştı.

1 NUMARALI FİLİKA İLE HAYATA TUTUNDU

Nadir bulunan bu parça, Titanic’in birinci sınıf yolcularından Laura Mabel Francatelli’ye aitti. Ünlü moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon ve eşi Cosmo Duff Gordon ile birlikte seyahat eden Francatelli, facia sırasında 1 numaralı filikaya binerek hayatta kalmayı başarmıştı.

ÜZERİNDE KURTULANLARIN İMZASI VAR

Koleksiyon değeri taşıyan bu can yeleği, sadece bir güvenlik ekipmanı olmanın ötesinde tarihi bir belge niteliği taşıyor. Kanvas kumaş ve mantar dolgulu ceplerden oluşan yeleğin üzerinde, Francatelli’nin yanı sıra aynı filikada bulunan diğer kazazedelerin de imzaları yer alıyor.

"TITANIC HİKAYESİNE OLAN İLGİ HİÇ BİTMİYOR"

Müzayedeci Andrew Aldridge, satış sonrası yaptığı açıklamada, elde edilen rekor fiyatın Titanic hikayesine duyulan küresel ilginin bir yansıması olduğunu belirtti. Aldridge, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rekor fiyatlar, Titanic’in hikayesine olan ilginin devam ettiğini, yolculara ve mürettebata duyulan saygının hala taze olduğunu gösteriyor."

DİĞER PARÇALAR DA SATILDI

Aynı müzayedede Titanic’e ait başka önemli parçalar da satışa sunuldu. Geminin filikalarından birine ait koltuk minderi 390 bin sterline satılırken, bu parça ABD’deki Titanic müzelerinin sahipleri tarafından satın alındı.

TITANIC'TE NE OLMUŞTU?

İngiltere’den New York’a yaptığı ilk seferinde, 15 Nisan 1912’de bir buz dağına çarparak batan RMS Titanic, tarihin en büyük deniz kazalarından biri olarak kabul ediliyor. Gemideki yaklaşık 2 bin 200 kişiden 1.500'ü hayatını kaybederken, sadece 700 civarında kişi sağ kurtulabildi.