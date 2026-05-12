Trabzon’un Yomra ilçesinde TOKİ konutları için başvurular alındı ve aralarında Kıbrıs gazileri, şehit aileleri, 3 çocuklular ile engellilerin de bulunduğu 300 hak sahibi, ocakta kura ile belirlendi. Kura çekiminde ismi çıkanlar, evleri görmek isteyince şok yaşadı. Evlerin temelinin bile atılmadığı ortaya çıktı.

SORULAR YANITSIZ

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Bu konutların nerede yapılacağını TOKİ de bilmiyor” dedi. İnsanlara ev alma hayali satıldığını söyleyen Suiçmez, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı yer belli. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, TOKİ’ye ‘konutların yeri neresi’ diye sordu ‘Yeri belli değil” yanıtını aldı. TOKİ, yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırıyor, soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyor.”

ŞEHİT AİLELERİ DE VAR

Aralarında şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri ve engellilerin de bulunduğu 300 kişiye ‘ev vereceğiz’ dediler ama nereye yapacaklarını kendileri bile bilmiyor.