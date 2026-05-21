Uzun yıllardır domalan mantarı toplayıcılığı yapan deneyimli ekipler, bu yıl yağışların etkisiyle oldukça verimli bir sezon geçirdi. Trüf mantarı türleri arasında gösterilen dolaman mantarı, kilosu 1700 ile 2000 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bu işle uğraşan profesyonel toplayıcılar, elde ettikleri gelir sayesinde aylar içinde ev, araba ve arsa sahibi oluyor.

Tecrübeleri sayesinde toprağın yapısından mantarın yerini anlayabilen ekipler, çoğu kişinin günde 10 kilogram bile bulmakta zorlandığı alanlarda ortalama 35 ila 40 kilogram ürün çıkarabiliyor. Özellikle insan ayağının az bastığı doğal alanlar tercih edilirken, bazı mantarların ağırlığının 1,5 kilograma kadar ulaşıyor.

AYLAR SÜREN ZORLU MESAİ

Mart ayının sonundan bu yana yoğun şekilde çalışan ekiplerin toplamda yaklaşık 2,5 ton domalan mantarı topladığı öğrenildi. Tecrübeli toplayıcılar, mantarın yerini toprağın yapısından anlayarak özel demir çubuklar yardımıyla ürünleri zarar vermeden çıkarıyor. Yağışlı havaların bu yıl ürün miktarını önemli ölçüde artarken, sezon boyunca günler süren zorlu arazi çalışmaları yapılıyor.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN TALEP

Yüksek protein değeriyle dikkat çeken domalan mantarı, Türkiye’nin birçok noktasından yoğun talep görüyor. Toplanan ürünler sipariş üzerine kargo ile müşterilere ulaştırılıyor.

Lezzetiyle de öne çıkan domalan mantarı börekten kavurmaya, tavadan közde pişirmeye kadar birçok farklı şekilde tüketiliyor. Doğal aroması nedeniyle gastronomi meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.