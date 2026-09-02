Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo mavililerde yönetim, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibinde Tekke'den boşalan teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağı ise merak ediliyor.

FATİH TERİM İDDİASI

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor yönetiminin hedeflerinden biri de Fatih Terim. Haberde bordo-mavili yönetimin içinde Terim'e yakın bazı isimlerin olduğu iddia edildi.

'ARDA TURAN'LA GÖRÜŞÜLDÜ'

Söz konusu haberde Trabzonspor'un ilk görüştüğü ismin Arda Turan olduğu belirtildi. Arda Turan'ın Shakhtar'dan ayrılmayı kabul etmesi durumunda bordo-mavili yönetimin takımı genç çalıştırıcıya emanet etmeyi çok istediği belirtildi.