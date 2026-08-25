Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını yarın TSİ 20.00’de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FABINHO İLK ANTRENMANINDA

Trabzonspor’un yeni transferi Fabinho da bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmada takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı.

İŞTE BASIN TOPLANTISI PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek antrenman ve basın toplantılarının programı da belli oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke ile bir futbolcu, yarın TSİ 19.15’te karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından Trabzonspor’un TSİ 20.00’de gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Ev sahibi Ferencvaros adına ise teknik direktör Balazs Borbely ile bir futbolcu, aynı gün TSİ 16.45’te Groupama Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantının ardından Ferencvaros’un FTC-MVM Sport Center’da TSİ 18.45’te yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Trabzonspor, 26 Ağustos Çarşamba günü Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla saat 12.15’te Trabzon’dan Budapeşte’ye hareket edecek.