Trabzonspor, John Lundstram'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.'' denildi. Geçen sezonu kiralık olarak Hull City'den geçiren İngiliz futbolcu, Trabzonspor formasıyla 44 maça çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı. Lundstram 2024-25 sezonunda Rangers'tan 5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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