Süper Lig'de yeni sezona iddalı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Mohamed Salah ve hücum hattı görüşmelerinin ardından orta saha bölgesine de dünya çapında bir ismi dahil etmek için harekete geçti. Bordo-mavili kurmaylar, daha önce de transfer listesinde yer alan Arjantinli yıldız Leandro Paredes için yeniden nabız yokladı.

DURUMU SORULDU

61saat'te yer alan habere göre Trabzonspor, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ekonomik taleplerini ve mevcut kulübü Boca Juniors ile olan durumunu sordu. Yapılan ilk temasların ardından bordo-mavili yönetimin resmi bir teklif sunup sunmayacağı merak konusu oldu.

KARİYERİNDE 460 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca Roma, Paris Saint-Germain, Zenit ve Juventus gibi Avrupa devlerinin yanı sıra Arjantin ekibi Boca Juniors formalarını terleten tecrübeli ön libero, kulüp düzeyinde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve milli formayı 80'in üzerinde maçta giyen Paredes, kulüp ve milli takım kariyerinde şu ana kadar 460 resmi müsabakada görev yaparken 38 gol atıp 48 asist üretti.