ABD Başkanı Donald trump, asılacağını söylediği 8 İranlı kadının fotoğraflarını paylaşarak İran hükümetinden 'bu kadınların asılmaması' konusunda ricada bulundu.

Trump, sosyal medya üzerinden bir hesabın paylaşımının fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımda 8 kadının fotoğrafıyla birlikte "İslam Cumhuriyeti 8 kadını asmaya hazırlanıyor, Uluslarası Toplumdan ve sözde İnsan Hakları Örgütleri'nden ses yok" yorumu yapıldı.

Bu paylaşım üzerinden yorum yapan Trump "Yakında temsilcilerimle müzakerelere başlayacak olan İranlı liderlere sesleniyorum: Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük bir memnuniyetle karşılayacağım" dedi.

Trump, "Bunu yapmanızın, onların saygısını kazanacağından eminim. Lütfen onlara zarar vermeyin! Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olur!!! Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim." diye ekledi.